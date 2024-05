Accident rutier la intersectia DN22 Constanta Tulcea cu drumul catre Sibioara Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe Dn22 Constanta Tulcea la intersectia cu DC86 ce duce la Sibioara.Potrivit ISU Dobrogea in accident au fost implicate un autoturism si un microbuz fara pasageri.La fata locului s a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si un SMURD B de la Statia Midia si un echipaj SAJ.Din accidentul rutier nu au rezultat victime.Salvatorii ISU Dobrogea au asigurat masuri PSI la locul evenimentului rutier. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

