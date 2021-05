Prima runda de discuții pe marginea bugetului Capitalei s-a incheiat fara a se ajunge la vreun acord, o noua analiza urmand a fi facuta in joi seara. „A fost un dialog echilibrat, in care am cautat cai de a rezolva lucrurile in interesul bucureștenilor. In numele USR PLUS, Vlad Voiculescu a solicitat noi date tehnice cu privire la buget, urmand ca in urmatoarele 24 de ore, in cadrul organizației, sa se faca o noua analiza, astfel incat sa ne apropiem cu toții de o soluție. Discuțiile vor continua maine seara și sper sa ajungem cat mai curand la un acord, ținand cont atat de prioritațile comune,…