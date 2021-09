USR PLUS nu mai urcă la volan cu Florin Cîțu Reprezentanții USR PLUS au postat, sambata, pe pagina oficiala de Facebook a alianței ca exclud varianta de a se intoarce la guvernare cu Florin Cițu premier. USR PLUS raspunde astfel declarațiilor lansate la congresul PNL de “tabara Cițu” care a vorbit despre discuții și negocieri purtate pentru refacerea coaliției de guvernare cu Cițu premier. “USR […] The post USR PLUS nu mai urca la volan cu Florin Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

