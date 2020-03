USR-PLUS: Izolați de urgență județul Suceava Alianța USR PLUS cere autoritaților sa ia urgent decizia de a izola județul Suceava, spunând ca acest județ a devenit principalul focar de infecție cu noul coronavirus din România.



În schimb, autoritațile trebuie sa asigure &"cu prioritate continuitatea aprovizionarii si accesul la resursele esențiale&" pentru acea zona, spun cele doua formațiuni.



Argumentele postate de Alianța USR-PLUS pe Facebook:



"Județul Suceava, cu o populație considerabil mai mica decât Bucurestiul, poate transforma Moldova în Lombardia României.

Sursa articol: hotnews.ro

