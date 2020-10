USR PLUS: După 5 ani, nu avem o decizie definitivă în cazul Colectiv; problema infecţiilor nosocomiale, nerezolvată La cinci ani dupa tragedia de la Colectiv nu exista o decizie definitiva a Justitiei, problema infectiilor nosocomiale nu a fost rezolvata, iar in Capitala nu a fost realizat un spital de mari arsi functional, a semnalat, vineri, USR PLUS.



"Se implinesc cinci ani de la tragedia de la Colectiv. Gandurile noastre de astazi se indreapta catre familiile victimelor si catre persoanele care au suferit in incendiul de la Colectiv. In aceasta zi e necesar sa facem un bilant. Nici la cinci ani distanta nu avem o decizie definitiva a Justitiei in cazul Colectiv. Dar, mai ales, vedem ca politicienii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

