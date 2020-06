Stiri pe aceeasi tema

- Sunt acuzații grave lanstate de USR. Numarul transporturilor ilegale de lemn descoperite in urma apelurilor la 112 in perioada starii de urgența a fost dublu fața de aceeași perioada a anului 2019, susține senatorul USR Mihai Goțiu. Asta dupa ce ministrul Mediului anunța ca numarul transporturilor…

- Prefectul județului Timiș Liliana Oneț, a condus, astazi, in sistem videoconferința, reuniunea Grupului Județean privind coordonarea aplicarii planurilor de menținere a calitații aerului și a planurilor de calitate a aerului, Conform reprezentanților Agenției de Protecție a Mediului (APM) Timiș, in…

- Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva masurilor luate de Guvern. Trebuie menționat ca pe perioada starii de alerta demonstrațiile sunt in continuare interzise. Sute de oameni au ieșit in strada pentru a protesta impotriva Guvernului. Ei cer demisia echipei conduse…

- Odata cu ridicarea restricțiilor de circulație, pasionații de natura și calatorii din Cluj și nu numai vor beneficia de trasee turistice accesibile in județ, curațate și foarte bine semnalizate de

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de, joi, OUG 40/2020 cu un amendament prin care cei angajati in perioada starii de urgenta in sistemul sanitar si care au asigurat asistenta medicala a pacientilor cu COVID-19 pot opta pentru un contract de munca pe perioada nedeterminata, dupa incheierea starii…

- Fostul ministru PSD al Transporturilor comenteaza in termeni foarte duri aeroporturi-bucuresti-mareste-organigrama-cu-noi-pozitii-de-directori-si-sefi-de-serviciu-document_1449899.html" target="_blank">situația de la Aeroporturi București.„Ma uit siderat cum presedintele Iohannis si gasca…

- Restrictiile impuse de starea de urgenta continua sa creeze nedumerire in randul romanilor! Multi dintre ei nu inteleg foarte bine ce au de facut ca nu cumva sa se aleaga cu o amenda. "Putem face cumparaturi si la un magazin situat mai departe de casa? Putem iesi pe bicicleta in jurul blocului?" sunt…

- USR cere ca, pe perioada starii de urgența, sa li se interzica hotilor de lemne "sa profite de pe urma epidemiei de coronavirus", intrucat țara se afla intr-o situație in care are nevoie de "plamanii verzi" mai mult ca niciodata: "Dispuneti stoparea taierilor de paduri pe perioada starii de urgenta!…