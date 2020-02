Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat marți la nivelul UE, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva cancerului, o consultare publica cu privire la Planul european de lupta impotriva cancerului, care va contribui la elaborarea planului, va identifica domeniile-cheie și va analiza acțiunile viitoare, anunța…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara ca data de 19 aprilie, ziua in care s-a nascut Nicu Covaci, fondatorul și liderul formației Phoenix, va fi marcata intr-un mod inedit in capitala Banatului. Asta pentru ca, in ședința Consiliului Local Timișoara,…

- Anunțata fuziune dintre USR și PLUS, decisa astazi, la București, inchide și scandalul din PLUS declanșat de intenția lui Marian Vasile de a candida din partea acestui partid la funcția de primar al Timișoarei. Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca ”in cursul…

- Samuel Dominic Fritz, candidatul USR la funcția de primar al Timișoarei, il acuza pe primarul Nicolae Robu ca nu a facut nimic, deși a preluat un amendament facut la bugetul municipalitații. ”Pentru bugetul de anul trecut, noi din USR Timișoara am propus achiziționarea unui aparat de diagnosticat arbori…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia mai multor documente care dovedesc, inca o data, faptul ca administrația condusa de Nicolae Robu a fost transformata intr-o simpla marioneta pentru planurile imobiliare ale omului de afaceri Teodor Tuducan, prietenul primarului Timișoarei. Va reamintim ca, in ultimii…

- Reprezentanții USR Timiș spun ca sub nicio forma nu vor bate palma cu liberalii pentru alegerile de anul viitor. Ei spun ca au o relație buna cu colegii de alianța din PLUS, dusa la nivel de prietenie și ca nu se pune problema unei candidaturi comune cu PNL. „Filialele USR au autonomie.…

- Candidatul USR la Primaria Timișoara, Dominic Samuel Fritz, a reacționat, astazi, pe Facebook, la informația lansata in spațiul public ca, in urma discuțiilor dintre Ludovic Orban și Dan Barna, ar urma sa fie susținut pentru inca un mandat, Nicolae Robu. In realitate, discuția celor doi președinți de…

- Partidul Mișcarea Populara nu a reușit inca sa gaseasca candidatul potrivit care sa intre in „batalia” cu Nicolae Robu pentru funcția de primar al Timișoarei. Cornel Samartinean, liderul PMP Timiș, a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in acest moment sunt analizate mai multe variante.…