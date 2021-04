Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul județean Mihai Ritivoiu, președinte interimar al PSD Timișoara, a atras, vineri, atenția, ca urmeaza un tsunami la Colterm. Ritivoiu este de parere ca bomba cu efect intarziat Colterm va exploda. „Se aude in declarațiile conducerii primariei de bugete echilibrate, de acțiuni integrate pe…

- Președintele interimar al PSD Timișoara, consilierul județean Mihai Ritivoiu, atrage atenția asupra unei probleme grave care va afecta Timișoara și societatea care se ocupa de sistemul centralizat de termoficare al orașului. Suntem in pericol sa pierdem pana la 200 de milioane de lei, pentru faptul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, astazi, 9 aprilie, suma de 88.689.138,95 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 206 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, joi, 24 martie, suma de 211.853.825,30 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 347 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I…

- Fostul director al societatii de termoficare din Timisoara Bogdan Nanu, cel care a demisionat dupa ce presa a relatat ca are dosar penal, a cumparat o masina de 20.000 de euro, din banii Colterm, in cele doua saptamani cat afosti functie. Primarul Dominic Fritz a declarat ca nu avea cunostinta de…

- Consilierul local PSD Radu Toanca a dezvaluit ca, desi cu un pas mai aproape de a intra in insolventa, compania de termoficare din Timisoara, Colterm, a cumparat, chiar in luna ianuarie, pentru fostul director Bogdan Nanu, o masina de 20.000 de euro. ”As dori sa ne prezinte in scris pana la urmatorul…

- Consilierii locali din PSD Timiș reacționeaza la scandalul iscat zilele trecute intre primar și conducerea de la Piețe SA. Și problemele de la Colterm sunt in atenția aleșilor locali social-democrați. Prin intermediul unui comunicat de presa, grupul de consilieri locali ai PSD Timișoara, format din…

- Luna februarie 2021 marcheaza un an de la debutul pandemiei SARS-CoV-2 in Romania, un an in care mediul antreprenorial a suferit pierderi considerabile. Astfel, potrivit datelor furnizate de platforma https://termene.ro/, in 2020 nu mai puțin de 8.985 de firme din Romania au intrat in insolvența. 68.212…