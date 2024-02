Se solicită finanțare europeană pentru încă 10 tramvaie noi

Dat fiind faptul că recent au fost lansate programe de finanțare europeană noi, Primăria a pregătit documentația pentru a aplica în vederea achiziționării a încă... The post Se solicită finanțare europeană pentru încă 10 tramvaie noi appeared first on Special Arad · ultimele… [citeste mai departe]