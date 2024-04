Stiri pe aceeasi tema

- Situația comica intr-un supermarket din Sebeș: Un telefon a fost pierdut, gasit și apoi furat dintr-un spațiu de depozitare Un telefon gasit in parcarea unui supermarket din Sebeș, a fost furat, dintr-un spațiu de depozitare al magazinului. Cazul s-a petrecut duminica, 14 aprilie, 2024 și a fost comunicat…

- Un roman in varsta de 30 de ani a fost arestat sambata in municipalitatea Ganshoren, din Bruxelles, unde a incercat sa rapeasca un copil de cinci luni. Parchetul din Bruxelles a confirmat pentru Nieuws Blad ca o ancheta este in curs, iar Sud Info a stat de vorba cu tatal bebelușului, cel care l-a prins…

- Un clujean care locuiește pe strada Alverna spune ca risca sa ramana fara terenul pe care se afla parcarea sa dupa ce Primaria a demolat in zona garajele in anul 2022. Șoferul precizeaza ca administrația locala a construit un zid de rezistența menit sa previna alunecarea terenului pe care sunt construite…

- Un șofer din Alba depistat cu o alcoolemie infima la etilotest, lasat fara carnet 90 de zile. A atacat sancțiunea in instanța 90 de zile fara permis: asta a fost sancțiunea primita de un șofer din Alba care a fost depistat cu o alcoolemie infima, in timp ce era la volan. Șoferul in cauza a mers la Judecatoria…

- Cum a reușit un polițist din Alba sa completeze greșit un proces verbal. Eroare comisa l-a ajutat in instanța pe șoferul amendat Un șofer din Alba care a mers in instanța pentru a cere anularea unei amenzi, a primit ”ajutor” chiar din partea poliției. Mai exact, din partea polițistului care l-a amendat. …

- ACCIDENT in Alba, provocat de un tanar baut și fara permis: Șoferul de 22 de ani a intrat intr-un stalp de electricitate, in zona Ciumbrud – Radești ACCIDENT in Alba, provocat de un tanar baut și fara permis: Șoferul de 22 de ani a intrat intr-un stalp de electricitate, in zona Ciumbrud – Radești Un…

- Șoferul unui BMW care a intrat pe contrasens și a provocat un accident grav in Alba, trimis in judecata: Zeci de zile de spitalizare pentru victima Șoferul unui BMW care a intrat pe contrasens și a provocat un accident grav in Alba, trimis in judecata: Zeci de zile de spitalizare pentru victima Un barbat…

- Un șofer in varsta de 64 de ani, din comuna Udești, a fost amendat cu 1.650 de lei și a ramas pieton pentru 90 de zile. Asta pentru ca in ziua de 30 ianuarie, in timp ce se afla la volanul unui autovehicul marca BMW a trecut pe roșu, fara sa acorde prioritate unui grup de pietoni care traversa ...