- USR depune, alaturi de Forța Dreptei, o moțiune simpla contra ministrului de Interne, Lucian Bode, și il cheama in Parlament pe Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, pentru a da explicații dupa eșecul aderarii Romaniei la Schengen. ”Depunem moțiune impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode. Am…

- Doar in Romania poate fi posibil așa ceva. Un Lamborghini s-a „ratacit” in Parlament, iar cel care a postat imaginile pe rețelele de socializare este chiar Alin Grigore, consilier in cabinetul presedintelui Comisiei pentru Tineret si Sport din Camera Deputatilor. In videoclipul de mai jos se poate observa…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, este invitat luni la dezbaterea "Ora Guvernului" din Camera Deputatilor pentru discutii pe tema lemnelor de foc pentru populatie, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Camera Deputaților și Senatul au organizat luni, 28 noiembrie, o ședința comuna solemna consacrata aniversarii Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Marele absent a fost, la fel ca in 2021, președintele Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Catalin Drula, presedintele USR, a transmis un mesaj dur la adresa presedintelui Klaus Iohannis, sambata, printr-o postare pe Facebook. Acesta l-a numit "Iuda de la Grivco" si "marele patron al coruptiei", care "a vandut Romania unei mafii": "Iuda de la Grivco, marele patron al coruptiei. Klaus Iohannis…

- Plenul Parlamentului se va reuni pe 14 noiembrie pentru comemorarea victimelor Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 15 noiembrie 1987, au decis, astazi, Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor.Ordinea de zi a sedintei comune din 14 noiembrie va mai include scrisori din partea…

- Lucian Bode este chemat, astazi, in Parlament de Opoziție sa dea explicații pentru licitația demarata de Poliția Romana. Vorbim despre achiziția a 600 de BMW-uri la un preț de 32.000 de euro, fara TVA/ bucata.Opoziția nu susține acesta achiziție și reclama ca e o lictație incheiata cu un apropiat al…

