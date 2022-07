Membrii Uniunii Salvați Romania pot vota, timp de cinci zile, cine sa fie noul președinte al partidului. In cursa finala sunt inscriși șase membri cu pregatiri profesionale diverse, de la șofer de tir la lector universitar. Miercuri, la ora 10, a inceput votul online pentru președinția USR. Acesta este ales prin votul tuturor membrilor, iar primul tur de scrutin se desfașoara in perioada 6-10 iulie. Votul se incheie duminica, 10 Iulie, la ora 10. In ordine alfabetica, cei șase candidați inscriși in cursa pentru funcția de președinte al USR sunt: Octavian Berceanu – fost comisar-șef al Garzii de…