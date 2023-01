USR depune moțiune simplă împotriva ministrului Justiției, Cătălin Predoiu. „E de negândit ce a făcut” La mai puțin de un an de cand a fost vizat de o moțiune simpla, Catalin Predoiu va trebui sa se prezinte din nou in fața Parlamentului. De aceasta data USR vrea sa sancționeze faptul ca ministrul Justiției a spus ca soțul fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, a fost achitat, deși o decizie definitiva in cazul acestuia ar urma sa fie pronunțata de instanța abia in 7 februarie. Intrebat, saptamana trecuta, intr-un interviu pentru Europa FM, daca este mulțumit de activitatea șefilor parchetelor, inclusiv a Giorgianei Hosu, care a demisionat dupa ce soțul sau a fost condamnat „Și ulterior achitat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Dan Hosu a fost condamnat in prima instanța la trei ani de inchisoare cu suspendare și așteapta o decizie definitiva de la Curtea de Apel București, pronunțarea fiind programata pentru 3 februarie. Intr-o emisiune la EuropaFM , miercuri 18 ianuarie, Catalin Predoiu a spus ca el a fost „achitat ulterior”…

