USR cere Guvernului să realizeze un recensământ al bugetarilor Uniunea Salvati Romania cere Guvernului realizarea unui recensamant al bugetarilor, mentionand ca la nivelul tarii nu exista o centralizare a tuturor angajatilor din institutiile centrale si locale, primarii, consilii judetene si companii de stat. "Actualul ministru al Muncii subliniaza un adevar dureros: la nivelul tarii, nu exista o centralizare a tuturor angajatilor din institutiile centrale si locale, primarii, consilii judetene si companii de stat. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate spune cati oameni sunt platiti, lunar, de la bugetul de stat si cu cat. (...) USR cere Guvernului sa realizeze,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a izbucnit la adresa PNL. Vasilescu susține ca numarul angajaților de la stat a crescut cu 5.300 dupa plecarea PSD de la guvernare."Cum au venit la guvernare s-au apucat sa creasca numarul de posturi de directori! Ipocriti mincinosi! Numarul…

- Uniunea Salvati Romania cere primarilor si sefilor de consilii judetene sa rectifice de urgenta bugetele locale, astfel incat banii destinati initial pentru festivaluri sa fie directionati catre sistemul de sanatate local si judetean. "In contextul actual, al crizei provocate de noul coronavirus, avem…

- Uniunea Salvati Romania cere primarilor si sefilor de consilii judetene sa rectifice de urgenta bugetele locale, astfel incat banii destinati initial pentru festivaluri sa fie directionati catre sistemul de sanatate local si judetean, noteaza Agerpres. "In contextul actual, al crizei provocate de…

- Guvernul renunta la ordonanta de urgenta care prevedea alegerea sefilor de consilii judetene dintre si de catre consilierii judeteni, dupa ce proiectul de act normativ a primit aviz negativ de la Ministerul Justitiei. Ministrul Catalin Predoiu a precizat ca proiectul are o problema din punct de vedere…

- Deputatul USR Cristian Seidler propune Guvernului sa adopte un act normativ conform caruia alegerea presedintilor de consilii judetene sa se realizeze in mod direct, insa in doua tururi de scrutin, apreciind ca o astfel de modificare nu contravine deciziilor Curtii Constitutionale. "E posibil sa avem…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a anuntat ca este impotriva initiativei PNL de a modifica legea de alegere a autoritatilor publice locale astfel incat presedintii de consilii judetene sa fie alesi de consilierii judeteni, nu prin vot direct de catre cetateni si va depune in acest sens un amendament la…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa intervina și in cazul in care „prin tergiversari procedurale” modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi adoptata pe cale parlamentara. „In privinta alegerii presedintilor de consilii judetene, din cauza…

- Raed Arafat precizeaza, in contextul verificarilor de la ISU Dolj unde peste 100 de angajați ar avea diferite grade de rudenie, ca astfel de situații exista in toate instituțiile unde oamenii se imprietenesc, iar interzicerea membrilor din familie sa participe la angajari nu este o soluție.„Astfel…