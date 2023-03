Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca spre deosebire de ministrul Agriculturii, Petre Daea, el a vazut o ferma de viermi, ba chiar știe și ce gust au aceștia, pentru ca a avut ocazia sa savureze un baton de proteina produs pe baza de viermi. Recunoaște, insa, ca prefera carnea de vita, fiind adeptul…

- Exporturile Romaniei in luna ianuarie au crescut cu 6%, fata de ianuarie 2022, la 7,16 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 6,8%, la 9,498 miliarde euro, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2023 a…

- In luna martie, Ministerul Sanatații prin Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) desfașoara campania ”Cu un zambet mai aproape de sanatate”, care are ca scop igiena dentara și tratamentul precoce al potențialelor probleme dentare. Conform Organizației Mondiale a Sanatații, peste 530 de milioane…

- Chiar daca nu au muncit nicio zi, romanii primesc pensie de la stat. Exista, insa, și persoane care isi cumpara vechime in munca pentru pensie, in speranta ca vor primi ceva mai multi bani de la stat la batranețe. Anul 2023 a debutat cu majorari de venituri, potrivit unei Ordonanțe de Urgența care a…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2022 a fost de 34,094 miliarde de euro, mai mare cu 10,42 miliarde de euro euro (+44,0%) decat cel inregistrat in anul 2021, pe fondul creșterii mai accelerate a importurilor in raport cu exporturile, anunta Institutul Național de Statistica (INS). In…

- Romania a produs, in primele 11 luni din 2022, o cantitate de titei de peste 2,676 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 171.900 tep (-6%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Puterea de cumparare a romanilor ramane printre cele mai mici din Uniunea Europeana, arata datele INS. Deși produsele și serviciile sunt mai ieftine la noi in țara, tot nu ni le permitem din cauza veniturilor mici.Romania, impreuna cu alte cinci state membre, are PIB-ul la aproximativ 70% din media…

- Ultimul recensamant al populației și locuințelor finalizat anul trecut a pus capat unei controversate probleme etinice din Romania, adica problema secuilor și a Ținutului Secuiesc. Ultimul recensamant realizat anul trecut de Institutul Național de Statistica (INS), ne precizeaza, negru pe alb, ca in…