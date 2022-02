Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi membri ai USR Iasi au protestat duminica in fata primariei Iasi. Consilierii USR sunt nemulțumiți ca edilul Mihai Chirica nu renunta la funcția de primar desi este cercetat in mai multe dosare. Protestatarii au adus un banner cu mesajul ”Iasul nu merita un primar penal”. ”Apeleaza cu incredere…

- Mai multi tineri au organizat un protest in fata primariei municipiului Iasi. Ei au afisat un banner pe care se poate citi: "Iasul nu merita un primar penal. «farahotielaprimarie»". De asemenea, mai multe persoane impart pliante cu acelasi mesaj. Protestul vine pe fondul faptului ca in aceasta saptamana…

- Copreședintele AUR George Simion a fost atacat la Iași cu cerneala, iar incidentul a starnit un val de glume pe rețelele de socializare. Fie ca a fost comparat cu William Wallace, liderul razboaielor scoțiene de independența, fie cu cu artistul Carla’s Dreams sau cu un personaj din filmul Avatar, Simion…

- Copresedintele AUR, George Simion, a fost stropit cu cerneala, luni, la Iasi, in timpul manifestatiei pe care partidul a organizat-o in centrul orasului cu prilejul Zilei Unirii. In PIata Unirii din Iași s-au strans astazi atat sustinatori AUR, cat si contestatari ai formatiunii. ”Noi, romanii, nu ne…

- Incidentul a fost anunțat la 112 chiar de reprezentanții complexului comercial.„Din cauza vantului foarte puternic, Iasul fiind sub atentionare meteo cod galben de vant intens, un profil de mascare a vitrinei exterioare (bara din material usor, din aluminiu), s-a desprins si a cazut peste un adolescent.Agentul…

- Tramvaiele ultramoderne din Iași care au costat doua milioane de euro bucata sunt sensibile la frig și nu pornesc din loc daca este gheața pe rețeaua fir contact. Este vorba despre 16 tramvaie, care au fost aduse in vara, din Polonia, fiind achiziționate printr-un proiect european. Problema a fost semnalata…

- Faptul ca nu a fost impus certificatul digital Covid 19 celor care folosesc serviciile cultelor religioase nu inseamna ca biserica nu s-ar putea implica in susținerea unei campanii de vaccinare, susțin reprezentanții Guvernului. Intrebat de puterea.ro daca reprezentanții cultelor religioase ar putea…

- Compania Pfizer a declarat vineri ca tratamentul experimental recomandat in lupta impotriva coronavirusului a redus riscul de spitalizare și deces pentru pacienții vulnerabili care au participat la testarea medicamentului, scrie CNN . Compania spera ca va putea oferi acest tratament, in combinație…