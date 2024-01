Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta dupa tragedia din Lupeni, unde doua adolescente s-ar fi sinucis, aruncandu-se de pe o cladire industriala dezafectata, dezvaluie ca cele doua eleve de 15 ani au consumat substanțe interzise. Rezultatele examenelor toxicologice in cazul celor doua fete din Lupeni arata ca erau drogate in momentul…

- O polițista de la IPJ Prahova a sesizat, in urma cu zece ani, cazul unui fost șef de Poliție din Mizil, reținut trei ani mai tarziu pentru implicare intr-o rețea de proxenetism cu minore. In plangerea polițistei aparea și numele lui Cornel Dinicu, cunoscut ca patron la „Ferma Dacilor”. Cazul in care…

- Klaus Iohannis a fost luat cu asalt pe Facebook, primind sute de comentarii, majoritatea critice, dupa mesajul pe care l-a postat prin care solicita gasirea „de urgența” a cauzelor care au dus la tragedia din Odorheiu Secuiesc, incident soldat cu moartea unui baiat de 17 ani și ranirea altor trei fete,…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost luata cu asalt pe contul sau de Facebook dupa ce a prezentat rapoartele PISA, iar mai mulți simpatizanți au inceput sa aprobe și sa laude sistemul romanesc de invațamant și rezultatele testelor PISA 2022, prezentate intr-o nota pozitiva de membra cabinetului Ciolacu.…

- Peste 50 de studenți de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au ajuns la Spitalul Matei Balș cu stari de voma și dureri de cap, existand suspiciunea unei toxiinfecții alimentare in masa. De vina ar fi mancarea care au primit-o marți la pranz și la cina. Mulți dintre studenți nici nu au mai apucat…

- Klaus Iohannis a promulgat actul normativ care modifica Legea 248/2005, in sensul instituirii obligației verificarii online a informațiilor din cazierul judiciar de catre poliția de frontiera, in cazul persoanelor care insoțesc minorii. Prin noile dispoziții legale este modificat art. 31 alin. (2) lit.…

- Un nou tip de escrocherie a aparut in mediul online. O pagina de Facebook intitulata „Aeroportul Henri Coanda București” publica anunțuri in care vinde bagaje pierdute pentru mai puțin de zece lei. Reprezentanții aeroportului spun ca nu scot la vanzare bagaje, dar și ca au luat legatura cu Poliția.…

- The European data regulator has agreed to extend a ban on “behavioural advertising” on Facebook and Instagram to cover all 30 countries in the European Union and the European Economic Area, Norway‘s data regulator said late on Tuesday, according to Reuters. The ban on such advertising, which targets…