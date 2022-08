USR a lansat un nou site al măsurii de reducere a taxării salariilor „Noul site www.zerotaxe.ro este actualizat cu ultimele noutati si explica principiile Zero Taxe pe salariul minim si impactul benefic pe care il poate avea aceasta masura. De asemenea, contine un calculator care arata oricui este interesat cu cat i-ar creste venitul odata cu aplicarea masurii – https://zerotaxe.ro/#!/calculator. Iata un exemplu legat de cat de mult ia statul roman si cat de mult din munca unui roman i-ar ramane daca impozitarea ar fi redusa. In prezent, la un salariu de 1.000 de euro, brut pe luna, dupa ce statul ia taxele, un angajat ramane cu 2.887 de lei in mana. Daca s-ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

