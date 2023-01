Bolt a fost informat saptamana trecuta ca soldul contului sau la Stocks and Securities Ltd (SSL), cu sediul in Kingston, s-a redus in mod inexplicabil la doar 12.000 de dolari, a declarat avocatul Linton Gordon pentru Reuters, marti seara. ”Vom merge in instanta cu chestiunea. Este o mare dezamagire si speram ca problema va fi rezolvata intr-un mod in care domnul Bolt isi va recupera banii si va putea trai in pace”, in cazul in care compania nu returneaza fondurile, a spus Gordon. SSL a afirmat intr-un comunicat din 12 ianuarie ca a luat cunostinta de o activitate frauduloasa a unui fost angajat…