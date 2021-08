US takes control of Kabul airport to evacuate staff from country US troops are taking control of Kabul‘s international airport, while desperate residents try to flee the city after the Taliban seized Afghanistan, according to BBC News. The US military has secured the site and is taking over air traffic control to evacuate American and allied staff. Other countries are also evacuating staff, including the UK, which […] The post US takes control of Kabul airport to evacuate staff from country appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

