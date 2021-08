Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu, locul 154 WTA, a acces, joi, in turul trei al calificarilor la turneul de grand slam US Open. Buzarnescu a trecut in turul doi de germana Jule Niemeier, numarul 146 WTA, scor 6-3, 4-6, 6-0, si va juca pentru un loc pe tabloul principal cu americanca Jamie Loeb, locul 194…

- Mihaela Buzarnescu a ajuns în ultimul tur al calificarilor pe tabloul principal al US Open (ultimul turneu de Grand Slam al anului), dupa ce a învins-o pe Jule Niemeier (Germania).Buzarnescu (154 WTA) a avut nevoie de doua ore pentru a trece de Niemeier (146 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-0.Pentru…

- Gabriela Talaba (217 WTA) a parasit calificarile de la US Open înca din runda inaugurala, sportiva noastra fiind învinsa în doua seturi de americanca Robin Anderson.Aflata pe locul 224 în lume, Anderson a avut nevoie de o ora și 31 de minute pentru a obține victoria, scor…

- Irina Fetecau (252 WTA) a parasit calificarile de la US Open în primul tur, sportiva din România cedând în doua seturi, scor 7-6(2), 6-3, în fața jucatoarei Ana Konjuh (Croația).Aflata pe locul 87 în lume, Konjuh (principala favorita în calificari) a avut…

- US Open va debuta pe 30 august, iar Simona Halep va fi cap de serie numarul 13 la ultimul Grand Slam al anului din tenisul profesionist. Macinata de accidentari, sportiva noastra a fost nevoita sa declare forfait de la Cincinnati, dar spera ca totul sa fie în regula din punct de vedere fizic la…

- Venus Williams, tenismena americana în vârsta de 41 de ani, a intrat pe tabloul principal de la US Open, profitând de retragerea belgiencei Kirsten Flipkens.Tenismena din SUA ocupa locul 147 WTA și a primit saptamâna trecuta un wildcard pentru participarea la US Open.…

- Ediția din 2021 a US Open va avea premii totale de 57.5 milioane de dolari, mai mult fața de suma pusa la bataie de organizatori în 2019 (57.2 milioane de dolari). Câștigatorii ultimului Grand Slam al anului vor încasa 3 milioane de dolari, în scadere fața de ediția din 2020.La…

- ​Simona Halep se afla la New York acolo unde va lua parte la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Fosta lidera a ierarhiei WTA s-a antrenat pe imensa arena Arthur Ashe, iar colega de pregatire i-a fost o jucatoare aflata în mare forma. Câștigatoare la Hamburg și finalista la Palermo,…