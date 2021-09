Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (18 ani) e de neoprit la US Open 2021: britanica de origine romana s-a calificat en fanfare in finala Grand Slam-ului american, dupa 6-1, 6-4 cu Maria Sakkari (Grecia, 26 de ani)! Emma se va lupta pentru titlu cu o alta adolescenta minune, Leylah Fernandez (Canada, 19 ani). Britanica nascuta…

- Emma Raducanu (18 ani, locul 150 WTA) a devenit prima sportiva din calificari care a acces in semifinalele US Open, in Era Open. Britanica va urca pana pe locul 51. Raducanu a trecut in sferturile de finala de elvetianca Belinda Bencic (locul 12 WTA), scor 6-3, 6-4, intr-o ora si 22 de minute. In urmatoarea…

- Bianca Andreescu a fost eliminata de la US Open dupa un adevarat thrilller cu Maria Sakkari. Sportiva care reprezinta Canada a fost la doua puncte distanța de victorie în tiebreakul setului al doilea, dar s-a vazut învinsa dupa o partida maraton, încheiata târziu în noapte…

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu (18 ani) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de tenis US Open, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe americanca Shelby Rogers, luni la New York. Raducanu, aflata pe locul 150 in clasamentul mondial, continua astfel sa impresioneze la ultimul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a coborat sase locuri in clasamentul WTA. Simona se afla acum pe pozitia a noua, dupa ce nu si-a putut apara titlul in turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Wimbledon-ul a fost castigat de australianca Ashleigh Barty, numarul unu mondial. In schimb, Gabriela Ruse,…