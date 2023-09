Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut primirea in Spațiul Schengen a Romaniei și Bulgariei, “fara alte intarzieri”. Indemnul privind Romania și Bulgaria a fost inclus in ultimul discurs privind starea Uniunii Europene prezentat de Ursula von der Leyen. Aceasta a ajuns aproape de…

- Astazi, in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a susținut discursul anual privind starea Uniunii Europene, ultimul de acest fel inaintea alegerilor europarlamentare din 2024. Șefa executivului comunitar a vorbit despre schimbarile climatice,…

- Europarlamentarul PNL, Rares Bogdan, a transmis un mesaj dur liderilor europeni aflați la Strasbourg, inclusiv președintei Parlamentului European și președintei Comisiei Europene, pe care i-a acuzat ca „nu sunt capabili sa puna presiune” și sa il opreasca pe cancelarul Austriei care „umilește si sfideaza…

- Ursula von der Leyen a mentionat importanta vehiculelor electrice pentru obiectivele ambitioase de mediu ale UE. „Sa luam, de exemplu, sectorul vehiculelor electrice. Este un sector esential pentru economia curata, cu un potential imens pentru Europa. Insa pietele mondiale sunt in prezent inundate de…

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratand „cele mai bune practici atat in ceea ce priveste azilul, cat si returnarile” de migranti, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a pledat totodata…

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- Șeful Ryanair a fost joi ținta activiștilor de mediu. Aceștia l-au „atacat” cu o tarta cu frișca, in semn de protest fața de emisiile de carbon, relateaza Reuters. Michael O’Leary se afla langa sediul Uniunii Europene de la Bruxelles. „Opriți poluarea!”, a strigat o protestatara imbracata in negru…