Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare retailer de imbracaminte din lume, Inditex, inchide temporar, incepand de sambata, toate magazinele sale din Spania, a anuntat Europa Press, citand surse din interiorul grupului spaniol, transmite Reuters.

- Fondul Monetar International a recomandat vineri tuturor angajatilor sai din Washington sa lucreze de acasa, pana la o recomandare, dupa ce un angajat de la sediul central al institutiei a fost diagnosticat cu Covid-19, boala provocata de coronavirus, a declarat un purtator de cuvant citat de Reuters,…

- Ucraina si-a anuntat vineri intentia de a-si inchide frontierele pentru straini pentru cel putin doua saptamani, intr-un efort de lupta impotriva raspandirii pandemiei de coronavirus, in contextul in care a inregistrat vineri primul deces de Covid-19, relateaza AFP, DPA si Reuters."In 48 de…

- Guvernul spaniol a decretat vineri stare de alerta din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19. Numarul cazurilor de infectare in Spania a depasit 4.209, iar cel al deceselor, 120.Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este…

- Ucraina si-a anuntat vineri intentia de a-si închide frontierele pentru straini pentru cel putin doua saptamâni, într-un efort de lupta împotriva raspândirii pandemiei de coronavirus, în contextul în care a înregistrat vineri primul deces de…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…

- Bilantul mortilor de Covid-19 a crescut joi in Spania la 84, de la 48 cu o zi inainte, in timp ce numarul de cazuri confirmate a crescut pana la 2.968, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP si Reuters.Ministerul a raportat ca numarul de cazuri confirmate a crescut la 2.968, de la 2.140…

- Coronavirusul a infectat deja 2.277 persoane in Spania si a ucis 55, iar temerile ca tara va deveni noua Italie sunt din ce in ce mai mari. Joi a fost anuntat primul caz de infectare a unui inalt demnitar, Irene Montero, detinatoarea portofoliului Egalitatii in guvernul Sanchez. De subliniat…