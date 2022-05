Calendar-Ortodox: 7 mai - pomenirea semnului cinstitei Cruci

In aceasta luna, in ziua a saptea, se praznuieste pomenirea semnului cinstitei Cruci, care s a aratat pe cer in zilele imparatulut Constantiu, fiul marelui Constantin.Sfanta cruce s a aratat pe cer deasupra Ierusalimului in dimineata zilei de 7 mai, 351 in timpul domniei imparatului… [citeste mai departe]