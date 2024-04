Urmează marile bătălii Liga Profesionista de Fotbal a stabilit programul etapelor urmatoare, Petrolul avand de jucat, la un moment dat, 3 meciuri in 8 zile calendaristice, pe teren propriu cu UTA și FC Botoșani, respectiv deplasarea de la Sibiu! Iata programul rundelor 5-8: Etapa a 5-a play off-out Vineri, 19 aprilie Ora 17.30 FC Hermannstadt – FC Botoșani Ora 20.30 Farul Constanța – CFR 1907 Cluj Sambata, 20 aprilie Ora 15.00 Politehnica Iași – FC Voluntari Ora 17.30 FC U Craiova 1948 – Dinamo București Ora 20.30 FCSB – FC Rapid 1923 Duminica, 21 aprilie Ora 16.00 Oțelul Galați – Universitatea Cluj Ora 19.00 Sepsi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

