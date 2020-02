Stiri pe aceeasi tema

- Tanar ranit in urma unui accident cumplit produs in Maramures. Un autoturism implicat in eveniment a luat foc.foto Azi-noapte, la ora 00.30, politistii au intervenit pe raza localitatii Satulung, dupa ce au fost sesizati ca s-a produs un accident de circulatie cu victime, iar vehiculul implicat in eveniment…

Accident rutier grav la intrare in comuna Satulung. Un autovehicul de transport autoturisme s-a rasturnat. Un tanar de 22 ani a suferit fracturi la ambe membre inferioare in urma impactului.

Un tanar de doar 29 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O persoana a suferit leziuni corporale dupa o ciocnire intre doua autoturisme ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O persoana a suferit leziuni corporale dupa o ciocnire intre doua aautoturisme Un accident rutier a avut loc joi ... ACCIDENT rutier in Alba Iulia:…

Un accident rutier grav a avut loc in Baia Mare pe strada Vasile Lucaciu, din informatiile noastre doua autoturisme au fost implicate intr-un accident.

Accident rutier cu doua autoturisme implicate la intrarea dinspre Cavnic in localitatea Budești. Doua autoturisme implicate, o persoana ranita in urma impactului.

- Accident MORTAL in Maramureș in urma cu puțin timp. O persoana a murit in urma impactului Verificarile efectuate pana in acest moment de polițiștii care au intervenit la accidentul de circulație produs pe raza localitații Lapușel au relevat ca pietonul, care traversa pe trecerea pentru pietoni, a fost…

Accident rutier grav in Lapusel. Trei autovehicule implicate, o victima, o gravida ce prezinta contuzii usoare, va fi trasportata la UPU SJUrg BM.