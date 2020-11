Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii din Neamț au urmarit mai mulți kilometri un șofer care a refuzat sa opreasca la semnul acestora. Polițiștii aveau informații ca barbatul de volan o lovise cu pumnii pe femeia pasagera pe scaunul din dreapta. Ce a pațit șoferul, dupa ce a fost vazut lovind-o cu pumnii pe femeia de pe scaunul…

- O tanara de 29 de ani, din municipiul Braila, a sesizat disparitia matusii sale, Stan Tanta, in varsta de 42 ani, care, in cursul zilei de joi, 29 octombrie, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul clujenilor pentru a depista o femeie in varsta de 20 ani, din comuna Sanpaul, sat Sumurducu, județul Cluj, care a plecat de la domiciliu in data de 26 octombrie, insa nu s-a mai intors.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 26 octombrie…

- O femeie de 47 de ani a fost evacuata din locuinta dupa ce ar fi amenintat-o cu moartea si ar fi agresat-o pe soacra sa de 85 de ani, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu."Politistii din cadrul Politiei Sectiei 5 de Politie…

- O urmarire ca in filme a avut loc, noaptea trecuta, in București. Pentru a opri patru spargatori de mașini, oamenii legii au tras mai multe focuri de arma, informeaza Poliția Capitalei.Cei patru barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 33 de ani, au surprinși de polițiști in flagrant delict in timp ce…

- Urmarire ca in filme, la Suceava, unde mai mulți raufacatori au incercat sa scape de oamenii legii. Polițiștii suceveni au tras focuri de arma și au participat la o urmarire cu mașini pentru a captura peste 1,5 milioane de țigarete de contrabanda. In timpul misiunii, polițiștii au folosit pentru…

- O femeie de 64 de ani din localitatea Variaș, județul Timiș, data disparuta in urma cu patru zile, a fost descoperita decedata, ingropata in curtea casei. Poliția a deschis o ancheta. Polițiștii din Sannicolau Mare au fost sesizați despre dispariția femeii de 64 de ani din localitatea Variaș, județul…