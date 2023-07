Codul rosu de vreme rea abatut aseara asupra partii de sud a Banatului a pus la pamant mai multi copaci iar unii dintre acestia au blocat drumuri din judetul Caras-Severin. Altfel, sase localitati au ramas fara curent electric in urma manifestarii fenomenelor meteo. Stricaciuni au fost si in partea de sud a judetului Timis. Grindina […] Articolul Urmarile furtunii in Banat: Drumuri blocate de copaci, stalpi pusi la pamant si localitati fara curent electric UPDATE Pagube semnificative in Timis (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .