- Suedezul Armand Duplantis a stabilit un record mondial la saritura cu prajina in sala, dupa ce a reusit 6,19 metri, din a treia incercare, la o competitie de la Belgrad. Suedezul de 22 de ani si-a depasit propriul record, 6.18 metri, care fusese stabilit la 15 februarie 2020, la Glasgow. Campion olimpic…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, Portugalia, in cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship. Staful tehnic al Romaniei a anuntat lotul pentru acest meci, anunța news.ro. Partida, care va avea loc pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:30 (in direct…

- Naționala de rugby a Romaniei a debutat cu o victorie in fața Rusiei, pe stadionul Arcul de Triumf, scor 34-25 (24-7), in primul meci din actuala stagiune a Rugby Europe Championship, turneu a carui miza finala e calificarea la CM din 2023. „Stejarii” si-au luat astfel revansa dupa ce in urma cu aproape…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, in primul meci din Rugby Europe Championship, Rusia. Partida, care va avea loc pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 14:30 (in direct pe TVR 1) face parte si din campania de calificare la Cupa Mondiala din Franta, relateaza News.ro.…

- Nationala de rugby a Romaniei reia pregatirea pentru a participa la Rugby Europe Championship, competitie care conteaza pentru calificarea la Cupa Mondiala din Franta din 2023, selectionerul Andy Robinson convocand pentru prima parte a cantonamentului 32 de sportivi, a anuntat, luni, Federatia Romana…