Uraganul Laura, cel mai puternic uragan de anul acesta din Statele Unite, a ajuns in sud-vestul statului Louisiana ca o furtuna de categoria a patra. Vanturile puternice imping catre tarm o cantitate enorma de apa, astfel ca exista posibilitatea ca orasele din apropiere sa fie inundate si sa sufere daune de proportii. In contextul fenomenelor extreme, discursul presedintelui Donald Trump de la conventia republicana a fost pus sub semnul intrebarii.