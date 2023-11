UPDATE: Pirotehnistii au verificat ambele autoturisme ale fostei judecatoare, care sunase la 112 sa spuna ca a fost amenintata si ca sub un autoturism ar putea fi amplasata o bomba. Niciun dispozitiv strain nu a fost insa gasit. „Masinile familiei, precum si imobilul, au fost verificate, nefiind gasit niciun dispozitiv suspect”, a precizat IPJ Arad. […] The post UPDATE. VIDEO. Alerta la Arad. O fosta judecatoarea a anunțat Poliția ca are un dispozitiv strain pe mașina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .