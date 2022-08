Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Statelor Unite este vizat incepand din 2019, impreuna cu Ivanka si Donald Jr, intr-o ancheta civila a magistratului cu cel mai inalt rang la New York, Letitia James. Former President Trump says he invoked his Fifth Amendment right against self-incrimination during a deposition before…

- Audierea lui Trump are loc dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida – in cadrul altei anchete federale – care vizeaza sa stabileasca daca a luat cu el dosare clasificate atunci cand a plecat de la Casa Alba. El a sosit la biroul procurorului general al New Yorkului…

- Fostul președinte american Donald Trump a parasit miercuri dimineața „Trump Tower” din Manhattan și s-a indreptat spre centrul orașului pentru a merge la o depoziție cu procurorul general din New York, Letitia James. Fostul președinte american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa raspunda…

- Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald J. Trump, a murit joi la locuința sa din Manhattan, transmit The New York Times și BBC . Ea avea 73 de ani. Donald Trump a anunțat moartea ei intr-un mesaj publicat pe Truth Social, platforma de socializare pe care a fondat-o. Nu au fost…

- Conventia anuala a National Rifle Association (NRA), lobbyul american al armelor de foc, urmeaza sa aiba loc vineri in Texas, in pofida masacrarii a 19 copii in acest stat, iar fostul presedinte republican Donald Trump a confirmat ca va lua cuvantul, relateaza AFP. La trei zile dupa un atac armat intr-o…