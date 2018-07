Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe gospodarii au fost inundate joi dupa-amiaza, in localitatea Magina. Potrivit ISU Alba, Detașamentul Aiud intervine cu doua ASAS, doua motopompe și 4 subofițeri pentru evacuarea apei din trei gospodarii (curte și pivnița). Reamintim faptul ca partea de Est a județului Alba se afla sub avertizare…

- Paraul care traverseaza localitatea din Șona s-a revarsat, duminica, in urma ploilor torențiale care au cazut. Apa a ajuns pe șosea, iar de aici a intrat in casele oamenilor. Au fost mobilizați pompierii militari și civili pentru inlaturarea efectelor produse. In 8 gospodarii apa a ajuns in casele…

- In Botosani, de pilda, zeci de gospodarii au fost inundate, dupa ce un parau s-a umflat si a maturat totul in cale. Iar in alte judete, suvoaiele au distrus podete si garduri si au „muscat” din asfalt, lasandu-i pe localnici rupti de lume. Raul Slanic, din judetul Buzau, a iesit vineri din matca,…

- Un numar de 23 de gospodarii din localitatile buzoiene Cislau si Gheraseni au fost afectate de inundatii in urma ploilor din ultimele ore, a informat vineri dimineata purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau, slt. Vasile Prahoveanu. "Dupa miezul noptii, in comuna…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca in localitatile afectate de precipitatiile abundente vor fi evaluate pagubele, pentru a se stabili cu exactitate interventiile necesare de la nivelul Guvernului. "In ultimele zile au fost inregistrate ploi abundente, care au generat inundatii…

- 60 de gospodarii, 6 case de locuit, 30 de anexe și 3 autoturisme, afectate de inundații Zeci de gospodarii și anexe din comuna Izvoarele, case și autoturisme au fost afectate de inundații, la sfarșitul saptamanii trecute, in urma precipitațiilor abundente cazute in județul nostru. Cea mai afectata localitate…

- Din cauza ploii abundente, forte ale ISU Drobeta au intervenit marti dimineata in cateva zone ale municipiului Drobeta Turnu Severin, dar si la Orsova pentru a se limita si inlatura efectele situatiilor de urgenta generate. Detasamentul de Pompieri Drobeta a intervenit marti dimineata, la ora 6,00,…