Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa discute despre vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, ca raspuns la raspandirea variantei Omicron, a declarat, miercuri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit The Guardian . Intrebata in cadrul unei conferințe de presa de la Bruxelles…

- Alerta in reteaua sanitara! Potrivit Centrului National de de Supravegehere si Control al Bolilor Transmisibile, toate spitalele din tara, inclusiv din Iasi, sunt obigate sa trimita spre secventiere probe de la persoanele care prezinta o forma grava a bolii si care au istoric de calatorie in urmatoarele…

- Cozi interminabile s-au format luni, 22 noiembrie, in fața principalelor spitale din Budapesta, dupa ce Ungaria a introdus posibilitatea vaccinarii la liber, fara programare prealabila, pe fondul creșterii numarului de infectari, relateaza Reuters.Europa a devenit din nou epicentrul pandemiei, in contextul…

- Cozi s-au format luni în fata principalului spital din Budapesta cu persoane care vor sa se vaccineze împotriva COVID-19, în conditiile în care Ungaria a oferit pentru prima data posibilitatea ca oamenii sa se vaccineze fara sa se înregistreze în prealabil, pe fondul…

- Austria interzice accesul in cafenele, restaurante și saloanele de coafura celor care nu sunt complet vaccinați impotriva COVID-19, in timp ce infecțiile se apropie de recordul stabilit in urma cu un an. Aproximativ 64% din populația Austriei este complet vaccinata impotriva COVID-19, in conformitate…

- Austria a anuntat vineri ca interzice accesul in cafenele, restaurante si frizerii persoanelor nevaccinate cu schema completa impotriva Covid-19, pe masura ce infectiile se apropie de recordul stabilit in urma cu un an iar guvernul se lupta sa-i convinga pe cei care refuza sa se vaccineze, potrivit…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a respins joi planurile Uniunii Europene de combatere a schimbarilor climatice ca fiind o "fantezie utopica", sugerand ca masurile ecologiste duc la cresterea preturilor energiei in Europa, relateaza Reuters. "Majorarea preturilor, noile reglementari, urcarea…

- Alegerile parlamentare din primavara viitoare din Ungaria vor insemna a opta intre "Orban si Europa", miza fiind accesul Ungariei la fondurile Uniunii Europene, a indicat principalul candidat al opozitiei ungare in perspectiva acestui scrutin, transmite miercuri agentia Reuters. Klara Dobrev,…