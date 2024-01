Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 30 din 31 ianuarie 2024 BULETIN DE PRESA UPDATE: retinut dupa ce a condus un autoturism sub influenta alcoolului si cu permisul anulat La data de 30 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier Bacau au retinut pentru 24 de ore, un barbat de 43 de ani din judetul Neamt, dupa ce acesta a fost depistat…

- La data de 18 ianuarie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Onești au depistat in flagrant delict un barbat de 38 de ani, in timp ce conducea un autoturism in comuna Cașin, aflandu-se sub influența alcoolului. Cel in cauza a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,09 mg/l alcool…

- La data de 04 ianuarie a.c., in jurul orei 18.00, o patrula de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat in flagrant delict, un barbat de 30 de ani din comuna Parava, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Racaciunui, aflandu-se sub influența alcoolului. Conducatorul…

- La data de 30 decembrie a.c., in jurul orei 01.30, o patrula de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat in flagrant delict, un barbat de 36 de ani, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Sascut, aflandu-se sub influența alcoolului. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul…

- La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 21.30, polițiștii Biroului Rutier Bacau au fost sesizați despre faptul ca, pe strada Nordului din municipiu a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca, un barbat de 45 de ani, din municipiu, in timp ce conducea…

- La data de 27 noiembrie a.c., in jurul orei 20:30, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau, in timp ce efectua serviciul de patrulare pe strada Milcov, din localitate, a depistat in trafic un autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 37 de ani, din județul Neamt. Intrucat…

- La data de 08 noiembrie a.c., in jurul orei 03.30, o patrula de poliție din cadrul Poliției Municipiului Onești a depistat in flagrant delict, un tanar, de 29 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, in timp ce conducea un autoturism in municipiu, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul…

- Un accident rutier a avut loc, aseara, la Sascut, dupa ce o femeie in varsta de 50 de ani a provocat un impact cu un autobuz. Potrivit martorilor oculari, femeia nu a pastrat distanța de siguranța fața de vehiculul din fața, declanșand astfel coliziunea. Dupa investigațiile poliției, s-a descoperit…