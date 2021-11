Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc la Uzina Mecanica Babeni din Județul Valcea. Din primele informații, se pare ca o mina antipersonal a explodat. UPDATE 2. In total au murit 4 persoane și au fost grav ranite alte 3. UPDATE 1. In urma exploziei 3 persoane au murit și alte 2 au fost grav ranite. „A fost alocat un…

- Trei persoane au murit, miercuri, intr-un accident produs intre Topraisar si Mereni, in judetul Constanta. In accident au fost implicate doua autoturisme. Trei persoane au ramas incarcerate și au fost gasite inconștiente dupa impactul dintre cele doua mașini. Potrivit Serviciului de Ambulanța al Județului…

- UPDATE Zece copii, cu varste cuprinse intre 13 și 14 ani, au suferit leziuni minore și au fost transportați la spital, in urma accidentului de la Draganești. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea Inițiala Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz școlar și un autoturism s-a…

- Un naufragiu a avut loc, marți, pe fluviul Congo iar urmarile sunt catastrofale. Cel puțin 51 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 59 sunt date disparute. O posibila cauza a naufragiului care a avut loc in noaptea de luni spre marți, a fost supraincarcarea, la care a contribuit și vremea nefavorabila,…

- Tragedie pe DN2, miercuri dimineața. Patru oameni au murit și alți doi au fost raniți grav dupa ce doua doua autoutilitare și un autoturism s-au ciocnit violent, intre localitațile Movilița și Sinești. La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD. Patru oameni au murit, iar alți doi au fost raniți,…

- Accidentul s-a produs pe DN 2, intre localitațile Movilița și Sinești" La fața locului s-au deplasat salvatorii din cadrul detașamentului Urziceni cu 1 autospeciala de prima intervenție și comanda, 1 autospeciala de descarcerare, 1autsopeciala de stingere și 1 echipaj SMURD. Totodata, au mai intervenit…

- Un atac armat s-a produs, luni, intr-o universitate din orașul rus Perm, soldat cu mai mulți morți și raniți. Studenții au sarit pe fereastra pentru a scapa de atacator. ”Luni, o persoana neidentificata a intrat in cladirea universitații și a deschis focul. Unii studenți s-au inchis in salile universitații…

- Vartejul deosebit de puternic a crescut in intensitate, luand forma unei tornade. In Insula Pantelleria, pamantul a fost pur și simplu rascolit de forța vartejului, mașinile au fost luate pe sus, iar mai multe case au fost grav afectate. Doi oameni printre care un pompier, aflați in mașini cand tornada…