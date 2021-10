UPDATE. E oficial! Instalația de oxigen de la Cărbunești nu era defectă. ERA GOALĂ. Patru oameni au murit UPDATE Patru pacienți ai Spitalului din Targu Carbunești au murit, dupa incidentul de vineri dimineața, cand stația de oxigen s-a golit. Bilanțul pacienților care și-au pierdut viața la Spitalul din Carbunești a crescut la trei. Revoltator este ca tragedia de la Spitalul Carbunești a avut loc pentru ca instalația de oxigen era goala. Nu a […] The post UPDATE. E oficial! Instalația de oxigen de la Carbunești nu era defecta. ERA GOALA. Patru oameni au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

