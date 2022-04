Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de…

- Zi decisiva in cazul Elenei Udrea. S-ar putea afla cand ar putea fi extradat fostul ministru, aflat in Bulgaria, urmare a condamnarii primite in Romania. Pana ca Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, sa ajunga, sambata, in fața instanței din Bulgaria, s-a aflat ca logodnicul acesteia a ales sa…

- Elena Udrea va fi adusa din nou, sambata, pentru audieri la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Aceasta, dupa ce ședința de vineri nu a putut avea loc, in lipsa unui traducator autorizat.…

- Fostul ministru al dezvoltarii regionale si turismului Elena Udrea, condamnata la sase ani de inchisoare pentru coruptie, a fost retinuta joi pentru 24 de ore de catre politia bulgara in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile romane, a anuntat Ministerul de Interne de la Sofia, relateaza…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, vineri, ca aducerea in tara a Elenei Udrea depinde acum de instanta din Bulgaria, dar nu ar trebui sa dureze foarte mult. ”Suntem intr-o procedura de predare”, a transmis ministrul, precizand in ce conditii s-ar putea implica Ministerul Justitiei in procedura.…

- Elena Udrea se pregatește acum din nou sa faca inchisoare, de aceasta data timp de șase ani, asta dupa ce ieri a fost condamnata definitiv. Aceasta a incercat sa fuga, dar a fost gasita in Bulgaria. Puțini sunt cei care știu drama uriașa pe care fostul ministru a trebuit sa o depașeasca.

- Elena Udrea iși petrece noaptea intr-un sediu de poliție din Bulgaria, iar vineri va fi dusa in fața judecatorilor pentru a se decide daca va fi arestata sau nu.Elena Udrea a parasit țara joi dimineața. Potrivit Poliției de Frontiera aceasta a ieșit din Romania cu mașina. Nu a fost oprita pentru ca…

