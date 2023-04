Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ultimele partide jucate de FCSB, 2-1 cu Sepsi și 1-1 cu CFR Cluj, Gigi Becali a criticat vehement trei jucatori: Valentin Crețu, David Miculescu și Andrei Cordea. Luni, patronul FCSB a spus ca marea problema a formației sale este legata de titularul postului de extrema dreapta. Iar pentru urmatorul…

- Ilie Poenaru (46 de ani), ultima data antrenor la UTA, spune despre Andrei Cordea și David Miculescu, cei doi jucatori care au intrat pe lista neagra a lui Gigi Becali, ca sunt jucatori de moral. Duminica seara, la 1-1 cu CFR Cluj, cei doi jucatori care au jucat pe poziția de extrema dreapta la FCSB…

- Dupa CFR Cluj - FCSB 1-1, Gigi Becali a avut cuvinte de lauda pentru Florinel Coman, care a marcat golul formației sale. Și-a criticat dur pe David Miculescu și Andrei Cordea. Patronul FCSB a spus ca este de parar ca Florinel Coman (25 de ani) se afla in cel mai bun moment al carierei sale. VIDEO Gigi…

- Titularizat in derby-ul cu CFR Cluj (1-1), David Miculescu a fost schimbat la pauza, fiind inlocuit de Andrei Cordea. Dupa meci, Florin Raducioiu a comentat evoluția extremei de 21 ani, pentru care FCSB a achitat 1,7 milioane de euro, și spune ca acesta a jucat dezamagitor, așteptandu-se ca el sa revina…

- FCSB a invins cu 2-1 (Compagno 8, Fl. Coman 19/ Ștefanescu 6) pe terenul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, in a doua etapa a play-off-ului Ligii 1, la debutul antrenorului cipriot Elias Charalambous pe banca., scrie Gazeta Sporturilor . FCSB, singura formație victorioasa in aceasta runda, are 33 de puncte.…

- Dupa CFR Cluj - FCSB 0-1, Gigi Becali a anunțat ca ia in calcul schimbarea postului extremei Octavian Popescu. Jucatorul de 20 ani nu va fjuca in FCSB - FC Voluntari, dupa ce a vazut un cartonaș galben in Gruia, iar in locul sau va fi titularizat Florinel Coman. ...

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, s-a enervat la conferința premergatoare partidei cu CFR Cluj. CFR Cluj - FCSB e programat duminica, 5 februarie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Oficialul roș-albaștrilor…

- Modul in care Billel Omrani a jucat FCSB - Farul 2-3, dar și atitudinea delasatoare de la antrenamente, din ultimele zile, i-au determinat pe cei din staff-ul roș-albaștrilor sa-i ceara permisiunea lui Gigi Becali de a nu-l include pe francez nici macar in garnitura cu care se va face deplasarea la…