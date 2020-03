Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane urmarite international au fost aduse in tara de politistii romani in ultima saptamana si tot in aceasta perioada au fost predati 15 urmariti catre statele care aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in tara noastra, relateaza news.roPotrivit Inspectoratului…

- Mihaela Ionita, HR Manager in cadrul Coca-Cola HBC Romania, afirma ca digitalizarea, automatizarea si inteligenta artificiala vor transorma piata muncii in viitor. „Munca, in esenta ei, se transforma odata cu trendurile de digitalizare, automatizare, inteligenta artificiala. Nu se va mai lucra pe un…

- In timp ce mulți romani dau bir cu fugiții și iși anuleaza in masa calatoriile in Italia, focarul epidemiei de coronavirus in Romania, Oana Roman merge inainte fara nicio teama. Vedeta pleaca in vacanța peste hotare și nu are absolut nicio frica, considerand ca singurul pericol real este isteria generala…

- Arestare spectaculoasa a politistilor ieseni in cazul seriei de spargeri de vile din Bucium, „operate" de catre cunoscutul infractor iesean Bogdan Cojocaru, zis si „Passaris de Romania", dupa ce a evadat dintr-o inchisoare din Serbia. Iubita acestuia, din Bucuresti, a primit recent „vizita" politistilor…

- Barbatul de 61 de ani, cu cetatenie romana incerca sa iasa din Romania cu destinatia Republica Moldova. El este suspectat ca a coordonat ample operatiuni de contrabanda cu tigari si alcool, pe numele lui fiind emis, in martie 2019, un mandat de arestare.

- In viitoarea perioada de programare, 2021-2027, Romania va avea disponibile 8 miliarde euro pentru educatie, cercetare si competitivitate, a declarat secretarul de stat Carmen Moraru, prezenta la Bruxelles pentru o serie de reuniuni de lucru la Comisia Europeana (DG ENV) si in Parlamentul European.

- Ministrul Dezvoltarii Publice, Ion Ștefan, a anunțat faptul ca in perioada 6-18 ianuarie, corpul de control a verificat lucrarile publice efectuate in cadrul programelor PNDL 1 și PNDL 2. In urma controalelor, zeci de proiecte au fost sistate de la plata, asta pentru ca cererile de decontare erau…

- Timpii de asteptare in Vama Albita au crescut in ultimele zile. Desi la granita de est exista sase puncte de trecere a frontierei, vama Albita ramane cea mai folosita, mai ales in aceasta perioada cand cetatenii din Republica Moldova se intorc acasa din tarile unde lucreaza sau vin in Romania pentru…