Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Republica Moldova este cercetat de politistii de frontiera din Botosani, dupa ce a incercat sa intre in Romania cu pasaportul unui concetatean, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Primul barbat monitorizat cu brațara electronica in București a incercat sa taie brațara. A fost reținut și este cercetat pentru incalcarea ordinului de protecție provizoriu și distrugere. Politistii din Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au retinut un barbat…

- Fiul senatoarei Diana Șoșoaca a fost prins dupa ce, inițial, nu a oprit la semnalele polițiștilor, și a fost despistat sub infliența bauturilor alcoolice, au confirmat surse din poliție pentru Libertatea. Tanarul de 20 de ani a ramas fara permis pentru 4 luni și a primit o amenda de 1.885 lei. Informația…

- „Sunt Celebru, scoate-ma de aici!”, show-ul de la Pro TV care pune la incercare rabdarea și fricile vedetelor din Romania, revine cu un nou episod astazi, 11 septembrie, 2022.In ediția de duminica, 10 septembrie, tensiunile intre concurenți au atins cote maxime. Nevoiți sa aleaga doi concurenți pentru…

- Sancțiuni aplicate de polițiștii locali pentru turarea motoarelor pe timp de noapte, in acest weekend, pe Popa Șapca, Oituz și in Piața Consiliul Europei. Și in acest sfarșit de saptamana, cazurile de tulburare a liniștii publice prin turare motoarelor autovehiculelor au fost in atenția polițiștilor…

- La inceputul lunii august, un cetațean al Federației Ruse a incercat sa scoata prin Aeroportul Internațional Chișinau, 4,7 milioane hrivne ucrainene și sume in alte opt valute, transmite Echipa.md . Dupa ce polițiștii de frontiera l-au depistat, procurorii i-au atribuit acestuia statutul de invinuit,…

- Ieri, un barbat in varsta de 31 de ani, din Neamț, s-a ales cu o amenda de 2.000 de lei, dupa ce a fost depistat de polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Grebanu, la un control de rutina in trafic, avand asupra sa peste doua kilograme de trufe. „In urma controlului masinii, polițiștii au…