- Echipa de fotbal CS Medgidia a devenit campioana Ligii a 4 a a judetului Constanta, urmand a disputa barajul de promovare in Liga a 3 a. In etapa a 34 a ultima a campionatului , intr o partida jucata pe stadionul "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia, formatia antrenata de Gelu Hampu a invins CS Eforie,…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj și-au trecut in cont o noua victorie, a 28-a in actuala ediție de campionat. Intr-un joc din etapa a 1 a Ligii a IV-a Timiș, CSM Lugoj s-a impus cu 7-1 pe terenul formației CS Gloria Moșnița Noua, prin golurile semnate de: Andrei Rus (min. 4), Dan Silaghi (min.…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj au caștigat și partida din etapa a 28-a a Ligii a IV-a Timiș. CSM Ligoj s-a impus, pe teren propriu, cu 3-0 in partida CS Comloșu Mare, prin golurile reușite de Beniamin Dobra (min. 31) și Ioan Mihoc (min. 88 și 89). In clasament, CSM Lugoj se afla pe locul…

- In derbiul etapei a XX-a Ligii a IV-a Juniorul Salcea s-a impus, la Ițcani, cu scorul de 1-0, pe terenul celor de la Juniorul Suceava. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de fundașul central Vasile Vitu.In urma acestui rezultat trupa antrenata de Paul Bosancu a egalat-o la puncte in fruntea ...

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj și-au indeplinit norma de goluri și in partida cu CSO Deta, contand pentru etapa a 4-a a Ligii a IV-a Timiș. In fața propriilor suporteri, formația din Lugoj și-a respectat statutul de lider al Ligii a IV-a Timiș și s-a impus cu 5-0 (2-0), prin golurile semnate…

- Fotbaliștii de la CSM Lugoj și-au trecut in cont cea de-a 21-a victorie in actuala ediție a campionatului Ligii a IV-a Timiș. Intr-un joc contand pentru etapa a 23-a, CSM Lugoj s-a impus cu 3-1 pe terenul formației CS Unirea Sannicolau Mare. Folurile formației din Lugoj au fost marcate…

- In cea de-a doua etapa a returului Ligii a IV-a Timiș, fotbaliștii de la CSM Lugoj au obținut o noua victorie categorica: 7-0, in deplasare, cu AS FC Unirea Jimbolia. Golurile formației din Lugoj au fost marcate de: Andrei Rus (min. 11 – din penalty și min. 22), Dan Silaghi (min. 28),…

- CSM Lugoj continua sa impresioneze si sa progreseze in Divizia A1. Dupa ce s-a impus in runda trecuta pe terenul Rapidului, liderul la zi, timisencele au zdrobit-o ieri acasa pe multipla campioana Volei Alba Blaj cu un neverosimil 3-0 la seturi. Desi victoria la zero suna sever, fiecare set in parte…