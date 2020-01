Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai puternice incendii, care arde de mai bine de 10 saptamani in statul australian New South Wales, este in sfarsit sub control, conform unui anunt facut duminica de pompieri, transmite DPA.Incendiul de pe Muntele Gospers a izbucnit din cauza unui fulger la 26 octombrie si…

- Aerul din Capitala este irespirabil si nociv, intr-atat incat masuratorile parametrilor calitatii aerului din Bucuresti si orasul australian Sydney, afectat de masive incendii de vegetatie, au ajuns sa aiba valori comparabile in ceea ce priveste suspensiile de particule de praf. Cel putin, asta arata…

- Aproximativ 2.800 de pompieri se lupta cu flacarile in zona a peste 100 de incendii de vegetatie care au continuat sa arda sambata in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei, printre acestea numarandu-se un "mega-focar", care s-a apropiat de locuinte din nord-vestul Sydney, relateaza DPA.…

- Mai multe incendii de padure din Australia au fuzionat si au creat un singur „mega-focar", care arde de acum intr-o maniera necontrolata la nord de Sydney, au anuntat vineri autoritatile locale, care si-au recunoscut neputinta in fata flacarilor devastatoare, relateaza AFP, citata de Agerpres. Un responsabil…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, relateaza dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta, a declarat serviciul…

