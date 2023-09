Stiri pe aceeasi tema

- E doliu imens in Biserica Ortodoxa Romana. Unul din cei mai mari duhovnici s-a stins din viața la 95 de ani. E vorba despre Parintele Simeon Zaharia de la Manastirea Sihastria, care de-a lungul vieții sale a indrumat spre bine pe zeci de mii de credincioși care i-au cerut sprijinul.„Pe data de 2…

- „Pe data de 2 septembrie 2023, Ieroschimonahul Simeon Zaharia de la Manastirea Sihastria și-a incheiat calatoria pamanteasca. Nascut la 16 martie 1928, in comuna Mogoșești, județul Iași, fiu al lui Iancu și Rozalia, a intrat in viața monahala la 26 de ani, la Manastirea Sihastria. A fost calugarit la…

- FOTO: A mai plecat un sfant la Domnul! Un duhovnic de la Manastirea Sihastria, iubit de botoșaneni, a trecut la cele veșnice In ziua de 2 septembrie 2023 a trecut la cele veșnice Ieroschimonahul Simeon Zaharia de la Manastirea Sihastria, informeaza site-ul manastirii. Ieroschimonahul Simeon Zaharia…

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca a fost primita o solicitare prin Serviciul de Urgente 112 pentru un baiat care a suferit un infarct."Un apel prin 112 ne-a anuntat despre un tanar de 17 ani aflat intr-o tabara de vara in Iasi, intr-un camin studentesc, devenit inconstient. A fost…

- Un elev in varsta de 17 ani, venit intr-o tabara de vara organizata la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, a murit in noaptea de miercuri spre joi dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. Potrivit medicilor ieșeni, din anamneza și din declaratiile colegilor a reieșit ca tanarul consumase…

- SCMU Craiova a inregistrat primul transfer pentru stagiunea 2023/2024. Clubul din Banie a oficializat mutarea unui jucator care a mai trecut prin curtea echipei, Amedeo Casale. Acesta este unul dintre cei mai prolifici jucatori autohtoni in stagiunea precedenta, iar mutarea este una mai mult decat interesanta.…

- Laviniu Lacusta, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamant, filiala Iași, a declarat ca greva nu este incheiata, ci doar se suspenda. El a precizat ca suspendarea depinde de Guvernul Romaniei, daca in Ordonanța de Urgența publicata luni, 12 iunie, va include cele doua masuri promise sindicaliștilor.Federațiile…

- Anul acesta, Timisoara este una dintre cele 3 Capitale Europene ale Culturii, titlu pe care il imparte cu Elefsina (Grecia) si Veszprem (Ungaria). Cu o oferta atractiva de evenimente, dar tinand cont si de bariera geografica, adancita de disparitia unui zbor direct de la Iasi, mi-am ales atent momentul…