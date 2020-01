Stiri pe aceeasi tema

- Barbati neidentificati l-au impuscat mortal in sud-vestul Iranului pe un comandant al militiei Basij, fost aliat al generalului Qassem Soleimani, comandantul Fortei Quds a Gardienilor Revolutiei ucis intr-un atac american cu drona la Bagdad, a relatat miercuri agentia oficiala iraniana IRNA, preluata…

- Barbati neidentificati l-au impuscat mortal in sud-vestul Iranului pe un comandant al militiei Basij, fost aliat al generalului Qassem Soleimani, comandantul Fortei Quds a Gardienilor Revolutiei ucis intr-un atac american cu drona la Bagdad, a relatat miercuri agentia oficiala iraniana IRNA, preluata…

- Presedintele iranian, Hassan Rouhani, l-a numit "agitator global" pe presedintele american, Donald Trump, acuzandu-l de inrautatirea situatiei in mai multe regiuni ale lumii, informeaza dpa potrivit Agerpres. "In ultimii doi ani, el si guvernul american nu au facut decat sa provoace tulburari'',…

- Printul iranian in exil Reza Pahlavi, fiul ultimului sah al Iranului, a prezis miercuri caderea Republicii Islamice in urmatoarele luni, indemnand occidentalii sa nu negocieze cu regimul de la Teheran, relateaza France Presse.La o conferinta la Washington, el a facut o paralela intre manifestatiile…

- Dimitrinka Staikova si-a capatat notorietate si credibilitate in timp, 94 dintre predictiile sale implinindu-se in 2019/2020, de la eruptia vulcanului Popocatepetl, la explozia care a ranit turisti langa piramide, in Egipt, pana la "vizita" neasteptata la spital a lui Donald Trump, in luna noiembrie,…

- Premierul canadian Justin Trudeau a spus, intro conferinta de presa: "Avem informatii din surse multiple, in special ale aliatilor nostri si ale propriilor noastre servicii" care "indica faptul ca avionul a fost doborat de o racheta sol-aer iraniana. Aceasta nu s-a facut poate intentionat". Premierul…

- Autoritațile iraniene au decis miercuri sa restricționeze accesul la internet în mai multe provincii din țara, cu o zi înaintea unor noi proteste programate prin intermediul rețelelor sociale, informeaza presa iraniana, citata de Reuters. Rude ale protestatarilor uciși recent în Iran…

- Ministerul iranian de Externe l-a convocat miercuri pe ambasadorul elvețian la Teheran, dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo și-a exprimat susținerea pentru protestele fața de majorarea prețului la benzina, relateaza site-ul agenției Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dan Barna…