Stiri pe aceeasi tema

- Formația Trooper a susținut sambata seara un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul seriei Time To Rock, acțiune inițiata de Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) și menita sa aduca laolalta trupe tinere locale și artiști consacrați, naționali sau chiar internaționali,…

- Una dintre cele mai apreciate soprane ale generației sale, membra in ansamblul Operei de Stat din Viena, Valentina Nafornița, a vorbit pentru publicul „Libertatea” despre ce inseamna sa fii artist in era social media, despre culisele vieții de soprana cu zeci de zboruri pe an intre filarmonicile lumii…

- Duminica seara, sub genericul Flight Over Borders, la Iulius Mall a avut un concert special care i-a adus in fața spectatorilor pe DJ Kuky, Jamala și Argatu. Jamala este o cantareața ucraineana de origine tatara și armeana, care și-a inceput cariera cu 22 de ani in urma și a devenit cunoscuta pe plan…

- Timișorenii se pot bucura de un nou spectacol din Festivalul George Enescu, eveniment internațional aflat la a 26-a ediție, care a inceput la București in 27 august și se va incheia in 24 septembrie 2023, și care este condus artistic de un timișorean foarte valoros, dirijorul Cristian Macelaru. Concertul…

- Prestigiosul Festival „George Enescu”, care in 2023 implinește 65 de ani de la inființare, va avea o secțiune și in Timiș. Cele șase concerte ce vor avea loc la Filarmonica Banatul, respectiv la Teatrul Municipal Traian Grozavescu din Lugoj, sunt dedicate programului Capitala Culturala Europeana.

- Printre cele șapte orașe din Romania, care vor gazdui concerte și recitaluri din programul prestigiosului Festival Internațional „George Enescu”, se afla și Lugojul. Dupa cum au anunțat organizatorii, acest festival de muzica clasica, considerat unul dintre cele mai importante…

- Peste 70 de milioane de euro au ramas la Cluj-Napoca dupa festivalul UNTOLD, in timpul caruia participanții au cheltuit, in medie, 700 de euro pe zi, informeaza organziatorii festivalului, citați de Agerpres.Organizatorii UNTOLD au anunțat ca banii chelțuiti de participanți au fost folosiți pentru cazare,…

- Festivalul „George Enescu” vine la Timișoara, Capitala Culturala a Europei in 2023. Marile ansambluri ale lumii – Ensemble Intercontemporain, Fine Arts Quartet, Camerata Bern, Manchester Camerata și Romanian Chamber Orchestra – se alatura Filarmonicii Banatul, și vor urca pe scena Salii Capitol, in…