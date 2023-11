Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, i-a dat, luni, replica lui Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, care, intr-o declarație de presa, a criticat modul in care PSD a propus creșterea cu 40% a pensiilor incepand din septembrie 2024 și i-a acuzat pe social-democrați de „prosteala”. „Sunt…

- Peste 100 cetațeni romani și familiile lor din Fașia Gaza au trecut frontiera de la Rafah și au ajuns in Egipt de unde vor fi evacuați in cursul zilei de marți, anunța Ministerul roman de Externe. ”Un numar de 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul…

- Cele mai cunoscute simptome ale diabetului sunt setea excesiva, urinarea frecventa și creșterea in greutate. Insa boala poate prezenta și semne mai puțin frecvente, care sunt adesea trecute cu vederea. Recunoașterea acestor simptome timpurii ale diabetului este cruciala pentru diagnosticarea și gestionarea…

- In jur de un milion de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in primele sapte zile ale conflictului din Gaza, a estimat duminica agentia ONU care sprijina refugiatii palestinieni, UNWRA, in conditiile in care Fasia Gaza are o populatie de circa 2,3 milioane de persoane. „Se estimeaza…

- 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati, in noaptea de sambata spre duminica, din Israel, cu doua curse aeriene operate de Tarom. Aproximativ 800 de romani, pelerini, sunt in prezent in Israel si se cauta variante pentru ca acestia sa ajunga acasa in siguranta, au anunțat, duminica, reprezentații…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca, in cazul accidentului de la 2 Mai, se poate vorbi de neglijenta, chiar abuz pe alocuri, dar in niciun caz despre corupție. Predoiu a menționat ca nu are informații despre ce se vehiculeaza in presa privind intervențiile și telefoanele date…

- Aflat intr-o calatorie oficiala in Asia, președintele SUA, Joe Biden, a sustinut o conferinta de presa in Vietnam, insa, vizibil obosit, a pierdut firul discursului si a fost intrerupt de purtatoarea sa de cuvant. I have never seen this in my entire life. Joe Biden's press conference was ended and…

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu a anunțat, luni, intr-o declarație de presa, ca a trimis Corpul de control la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța pentrua verifica modul in care au acționat polițiștii in cazul tanarului drogat care a provocat tragicul accident in care doi…