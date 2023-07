Untold 2023 este sold-out. Ar mai fi o șansă pentru doritorii de bilete Untold 2023 este sold-out. Organizatorii anunța ca pentru ediția a 8-a a celui dintai festival muzical din Romania (3-6 august a.c.), totodata unul din primele zece din lume, nu mai sunt abonamente. Singura cale pentru cei ce s-au trezit mai tarziu și iși doresc sa participe la marea distracție de la Cluj-Napoca, este sa se inscrie pe lista de așteptare de pe site-ul oficial al festivalului (untold.com). Accesul la ”waiting list” va fi disponibil incepand cu data de 24 iulie. Lista de așteptare va fi gestionata in ordinea primirii inregistrarilor și va fi accesibila doar pentru un numar limitat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

