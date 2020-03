Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolele de teatru programate pentru luna martie vor fi anulate, in cazul institutiilor de cultura aflate in subordinea Primariei Capitalei. Decizia a fost luata de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si comunicata managerilor in cadrul Comandamentului de urgenta de luni dimineata.…

- Opera Comica pentru Copii se aliniaza masurilor luate de autoritatea noastra, Primaria Municipiului București, și credem ca acestea reprezinta cele mai bune variante de prevenție pe care le putem adopta. In același timp, suntem alaturi de publicul nostru, copii, tineri și adulți, care ne calca pragul…

- Instrumentele care contribuie la o experienta online sigura trebuie sa fie cunoscute de catre copii, iar gestionarea si verificarea setarilor de confidentialitate sunt importante, a transmis, marti, platforma Facebook, potrivit news.ro.”Daca te ingrijoreaza activitatile pe care copilul tau…

- Primarul General a prezentat pe pagina s-a de Facebook situația existența in Capitala dupa teribila noapte a codului roșu. O noapte alba pentru instituțiile de urgența care au raspuns apelurilor venite de la bucureșteni."Am convocat in aceasta dimineața Comandamentul de iarna la Primaria Capitalei,…

- Ministerul Muncii va fi reorganizat și cel puțin 100 de angajați vor fi concediați. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Muncii Violeta Alexandru intr-o postare pe facebook. In concret, noua organigrama va cuprinde doar 323 de posturi fața de 424 cat sunt in prezent. “Am ajuns, dupa saptamani de…

- Rovinieta si peajul pot fi platite din nou online sau prin SMS, de la ora 13:45, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "CNAIR S.A informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi ca, incepand cu ora 13:45, a fost reluata emiterea…

- Rovinieta si peajul pot fi platite din nou online sau prin SMS, de la ora 13:45, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "CNAIR S.A informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi ca, incepand cu ora 13:45, a fost reluata emiterea…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a testat serviciile celor 41 de Case Județene de pensii. A sunat pentru a vedea cum interacționeaza funcționarii, insa doar 12 angajați de la Casele de Pensii au raspuns.Ministrul Muncii a scris pe contul de Facebook ca "in doua saptamani lucrurile se vor schimba"”Am…